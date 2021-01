In Campania sono state somministrate più dosi di vaccino anti-Covid di quelle ricevute. Com’è possibile? (Di lunedì 11 gennaio 2021) Foto di Vesna Harni da PixabayLa Campania è la prima regione italiana ad aver somministrato tutte le dosi di vaccino anti-Covid ricevute. Anzi, anche di più: secondo il report del ministero della Salute la percentuale esatta è del 101,7%. Com’è possibile? Non c’è trucco, non c’è inganno I conti campani tornano e basta guardare bene proprio il bollettino del ministero della Salute per trovare la spiegazione a questa apparente stranezza. Semplicemente la regione di Vincenzo De Luca ha sfruttato anche la dose extra (la sesta) contenuta nelle fiale consegnate da Pfizer, che ufficialmente ne contengono cinque. (Report Vaccini anti Covid-19 del 10-01-2/Ministero della Salute)Che nelle fiale della farmaceutica ci fossero ... Leggi su wired (Di lunedì 11 gennaio 2021) Foto di Vesna Harni da PixabayLaè la prima regione italiana ad aver somministrato tutte ledi. Anzi, anche di più: secondo il report del ministero della Salute la percentuale esatta è del 101,7%.? Non c’è trucco, non c’è inganno I conti campani tornano e basta guardare bene proprio il bollettino del ministero della Salute per trovare la spiegazione a questa apparente stranezza. Semplicemente la regione di Vincenzo De Luca ha sfruttato anche la dose extra (la sesta) contenuta nelle fiale consegnate da Pfizer, che ufficialmente ne contengono cinque. (Report Vaccini-19 del 10-01-2/Ministero della Salute)Che nelle fiale della farmaceutica ci fossero ...

