In 4 mesi dal carcere alla presidenza. Il populista Japarov stravince in Kirghizistan (Di lunedì 11 gennaio 2021) Solo a ottobre scorso si trovava in una cella del carcere di Bishek per scontare una condanna a 10 anni per aver preso in ostaggio un governatore nel 2013. Liberato dalla folla, scesa in piazza contro il risultato delle elezioni parlamentari, in due mesi Sadyr Japarov si è preso il Kirghizistan. Eletto con oltre l?80 percento dei voti, avrà poteri quasi assoluti grazie alla riforma costituzionale approvata in un concomitante referendum. Japarov è seguito dal candidato dell'opposizione Adakhan Madumarov con il 6,47% dei voti e Babyrzhan Tolbayev con il 2% dei voti. Leader populista, è salito al potere nel Paese dopo le proteste di ottobre contro i risultati delle elezioni parlamentari e le rivolte che ne sono seguite. Si è dimesso da capo di Stato ad ...

