Imprese | il piatto piange | 1 azienda su 6 necessita di capitali in equity

(Di lunedì 11 gennaio 2021) (Teleborsa) – L’emergenza sanitaria e la crisi di liquidità hanno posto un grave problema al sistema imprenditoriale italiano, che oggi si trova in grave crisi di liquidità ed è più che mai esposto alla possibilità di scalate da parte della concorrenza estera. E malgrado il sostegno dello Stato, ben 1su 6 ha problemi di capitale di rischio edi una congrua iniezione di liquidità in. È quanto stima uno studio della Livolsi & Partners, secondo cui occorrerebbe impiegare una parte delle risorse rinvenienti dal Next Generation EU per incentivare i risparmiatori italiani a impiegare 170 miliardi nel capitale di rischio delle aziende, ovvero il 10% dei 1.700 miliardi di liquidità “parcheggiati” sui conti correnti. Lazzazione delle aziende quotate alla Borsa di Milano – in base allo ...