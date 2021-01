Impeachment per Trump: richiesta presentata al Congresso (Di lunedì 11 gennaio 2021) presentata al Congresso Usa la richiesta di Impeachment per Trump: l’ufficio della speaker Nancy Pelosi ha diffuso un progetto di risoluzione per la messa in stato d’accusa Un progetto di risoluzione per la messa in stato di accusa di Donald Trump è stato presentato oggi al Congresso degli Stati Uniti dai deputati democratici. Nel testo, diffuso dall’ufficio… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di lunedì 11 gennaio 2021)alUsa ladiper: l’ufficio della speaker Nancy Pelosi ha diffuso un progetto di risoluzione per la messa in stato d’accusa Un progetto di risoluzione per la messa in stato di accusa di Donaldè stato presentato oggi aldegli Stati Uniti dai deputati democratici. Nel testo, diffuso dall’ufficio… L'articolo Corriere Nazionale.

