Immissioni in ruolo 2020/21 da GM 2016 e GM 2018 per surroga, posti Sicilia (Di lunedì 11 gennaio 2021) L'Usr per la Sicilia pubblica l’elenco delle sedi vacanti e disponibili comunicate dagli Ambiti Territoriali per le operazioni di Immissioni in ruolo da procedure concorsuali (GM 2016 e GM2018) per surroga con decorrenza giuridica 1.09.2020 e decorrenza economica 01.09.2021 L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 11 gennaio 2021) L'Usr per lapubblica l’elenco delle sedi vacanti e disponibili comunicate dagli Ambiti Territoriali per le operazioni diinda procedure concorsuali (GMe GM) percon decorrenza giuridica 1.09.e decorrenza economica 01.09.2021 L'articolo .

valeria_frezza : @MaddalenaGissi @GuglielminoS @TV2000it @Avvenire_Nei @vinmorgante I docenti delle #grm18 sono ancora in attesa del… - smilypapiking : RT @BastiatContrari: 4) #trasferimenti: se non vogliamo bloccare per un anno i trasferimenti e dare certezza di organico alle scuole almeno… - LorenzoPrivite2 : RT @BastiatContrari: 4) #trasferimenti: se non vogliamo bloccare per un anno i trasferimenti e dare certezza di organico alle scuole almeno… - BastiatContrari : 4) #trasferimenti: se non vogliamo bloccare per un anno i trasferimenti e dare certezza di organico alle scuole alm… -

Ultime Notizie dalla rete : Immissioni ruolo 1.000 posti in più per l’infanzia: utili per trasferimenti e immissioni in ruolo Orizzonte Scuola Ue: von der Leyen, no a deforestazione illegale, entro fine anno la legge

L'Unione europea proporrà entro fine anno una nuova legislazione per ridurre al minimo il rischio di immissione sul mercato dell'Ue di ...

Mobilità, Anief: ai docenti negato il diritto a ricongiungersi con la famiglia

Assurdo per il sindacato Anief ridurre al 25% il numero dei posti per i trasferimenti dei docenti in nome di un blocco inserito ...

L'Unione europea proporrà entro fine anno una nuova legislazione per ridurre al minimo il rischio di immissione sul mercato dell'Ue di ...Assurdo per il sindacato Anief ridurre al 25% il numero dei posti per i trasferimenti dei docenti in nome di un blocco inserito ...