“Il vaccino rende liberi” | il vergognoso fotomontaggio del consigliere ex FdI

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Marco Ferrara,comunale per la lista civica “Lista per Frosinone” ed ex Fdi, ha pubblicato su Facebook, nel gruppo pubblico “Arena politica della provincia di Frosinone”, di cui è anche amministratore, unche sostituisce alle parole che sovrastavano il campo di concentramento di Auschwitz la scritta “il”: L'ultima perla di un politico di fratelli (e sorelle) d'ItaliaIlcomunale di FrosinoneMarco Ferrara posta ildi Auschwitz ePoi se li chiami Fascisti,si offendono!Cose da pazzi Gli sciamani nostrani https://t.co/kUGd6WXAHu — Massimo (@Misurelli77) January 10, 2021 Francesca Paci, su La Stampa, racconta che ilha ...

repubblica : Frosinone, 'Il vaccino rende liberi', il delirio no vax di un politico di Fratelli d'Italia - DonLega : RT @ilruttosovrano: Marco Ferrara, iscritto a Fratelli d'Italia e consigliere comunale di Frosinone, posta un fotomontaggio di Auschwitz c… - marziodb : RT @ilruttosovrano: Marco Ferrara, iscritto a Fratelli d'Italia e consigliere comunale di Frosinone, posta un fotomontaggio di Auschwitz c… - Zedar73 : RT @ilruttosovrano: Marco Ferrara, iscritto a Fratelli d'Italia e consigliere comunale di Frosinone, posta un fotomontaggio di Auschwitz c… - SilvanoPravato : RT @Italiantifa: Un candidato consigliere nel comune di Fano,tal Werter Orazietti, ha creato un osceno fotomontaggio del lager di Auschwitz… -

Ultime Notizie dalla rete : vaccino rende

Negli ospedali 355 persone ricoverate per Covid-19: 11 in meno rispetto a venerdì; altre 168 infezioni e 5 decessi - Malgrado le campagne di vaccinazione, le cifre globali preoccupano le autorità di m ...LE DECISIONIPADOVA Spazi grandi, riscaldati, dotati di ampi parcheggi e di connessione a internet per poter registrare i dati raccolti. I sindaci mettono sul tavolo le ipotesi per avviare il ...