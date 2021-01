“Il vaccino non sarà sicuro, ma facciamolo comunque”: la frase mai detta da Bill Gates (Di lunedì 11 gennaio 2021) Ancora una volta Bill Gates è al centro di una falsa attribuzione usata da complottisti e informatori improvvisati sul tema dei vaccini. Se volete fare un ripasso su tutte le bufale che riguardano il fondatore della Microsoft vi invitiamo a consultare il nostro archivio a questo indirizzo. TRANSLATION: “The vaccine won’t be safe, but let’s get it out QUICKLY anyway, and worry about the CONSEQUENCES later!” “Il vaccino non sarà sicuro, ma facciamolo comunque, ci preoccuperemo delle conseguenze dopo”. Bill Gates Come al solito i complottisti nostrani arrivano in ritardo in quanto il tweet originale arriva da un account Twitter sospeso. Troviamo tuttavia una versione archiviata a questo indirizzo e scopriamo che la citazione è stata ... Leggi su bufale (Di lunedì 11 gennaio 2021) Ancora una voltaè al centro di una falsa attribuzione usata da complottisti e informatori improvvisati sul tema dei vaccini. Se volete fare un ripasso su tutte le bufale che riguardano il fondatore della Microsoft vi invitiamo a consultare il nostro archivio a questo indirizzo. TRANSLATION: “The vaccine won’t be safe, but let’s get it out QUICKLY anyway, and worry about the CONSEQUENCES later!” “Ilnon, ma, ci preoccuperemo delle conseguenze dopo”.Come al solito i complottisti nostrani arrivano in ritardo in quanto il tweet originale arriva da un account Twitter sospeso. Troviamo tuttavia una versione archiviata a questo indirizzo e scopriamo che la citazione è stata ...

Ultime Notizie dalla rete : vaccino non Covid: in arrivo il primo carico del vaccino Moderna, già in Italia le nuove dosi Pfizer - Salute & Benessere Agenzia ANSA Vaccini, Italia in testa ma caos ritardi. Domani arriva Moderna

Roma, 11 gen. (askanews) - L'Italia resta in cima all'elenco dei Paesi Ue con il maggior numero di vaccini finora effettuati, (è prima per numero ...

Rsa Santa Caterina, focolaio covid, positivi anche alcuni vaccinati

Prato – Emerge un focolaio di Covid-19 alla RSA Santa Caterina di Prato, dove fra i numerosi casi di positività al coronavirus, alcuni, almeno una ventina, sarebbero i vaccinati. Dagli accertamenti ...

