Il terzo capitolo di Deadpool si farà, parola di Kevin Feige (Di lunedì 11 gennaio 2021) Prima dell’acquisizione da parte di Disney, Deadpool era riuscito a diventare uno dei marchi supereroistici più di successo della Fox, che da tempo faticava a far fruttare i diritti Marvel in suo possesso dopo i fasti dei primi X-Men. Grazie alla coraggiosa scelta di fare dei film di supereroi vietati ai minori, calcando la mano su volgarità, violenza e soprattutto sull’irriverenza del protagonista e produttore Ryan Reynolds, le due pellicole del 2016 e 2018 hanno conquistato un’ampia fetta di pubblico e sono riuscite a riscrivere un genere ben codificato. Eppure, appunto dopo la fusione di Disney e Fox, il destino dello sboccato mercenario mascherato sembrava appeso a un filo, mal conciliandosi con lo spirito family-friendly del più grande Marvel Cinematic Universe. Nelle scorse ore, però, Kevin Feige ha ribaltato i pronostici. A ... Leggi su wired (Di lunedì 11 gennaio 2021) Prima dell’acquisizione da parte di Disney,era riuscito a diventare uno dei marchi supereroistici più di successo della Fox, che da tempo faticava a far fruttare i diritti Marvel in suo possesso dopo i fasti dei primi X-Men. Grazie alla coraggiosa scelta di fare dei film di supereroi vietati ai minori, calcando la mano su volgarità, violenza e soprattutto sull’irriverenza del protagonista e produttore Ryan Reynolds, le due pellicole del 2016 e 2018 hanno conquistato un’ampia fetta di pubblico e sono riuscite a riscrivere un genere ben codificato. Eppure, appunto dopo la fusione di Disney e Fox, il destino dello sboccato mercenario mascherato sembrava appeso a un filo, mal conciliandosi con lo spirito family-friendly del più grande Marvel Cinematic Universe. Nelle scorse ore, però,ha ribaltato i pronostici. A ...

