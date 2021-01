IL SEGRETO | anticipazioni dal 17 al 22 gennaio 2021

Leggi su tvsoap

(Di lunedì 11 gennaio 2021)e trame puntate telenovela Ilda domenica 17 a venerdì 22: Don Ignacio e Manuela discutono aspramente, perché lei è convinta che donna Begoña sia ancora pericolosa e non sia guarita del tutto. Tomas e Alicia, dopo aver discusso per via delle accuse mosse a Tomás da Julio Barreiros, si dividono bruscamente. Tomas infatti, con l’intervento di donna Isabel e di don Filiberto, è arrivato a pensare che sia meglio schierarsi con i suoi “pari”, per il bene di tutti; a tal fine, accetta l’invito di don Filiberto ad unirsi alla società segreta degli Arcangeli. Donna Francisca ed Emilia continuano a discutere su cosa sia più opportuno per aiutare Raimundo. La Montenegro si rifiuta di sottoporlo ad ulteriori trattamenti, che ritiene un’inutile tortura. Donna Begoña, intuito lo stato d’animo di ...