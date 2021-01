Il royal look del giorno. Kate Middleton e il segreto delle sue décolleté (Di lunedì 11 gennaio 2021) Il royal look di gennaio 2021 guarda le foto Kate Middleton, che ha appena compiuto 39 anni, non scende mai dai tacchi. Difficilmente la si vede negli impegni ufficiali con un paio di flat shoes. Neppure quando indossa le espadrillas rinuncia al tacco. Sorridente e instancabile, non dà mai segni di insofferenza. Così la si è vista giocare a cricket in Nuova Zelanda o arrivare all’ottavo mese di gravidanza con i tacchi alti o visitare scuole e ospedali con le sue décolletè nude, le sue scarpe preferite. Leggi anche ... Leggi su iodonna (Di lunedì 11 gennaio 2021) Ildi gennaio 2021 guarda le foto, che ha appena compiuto 39 anni, non scende mai dai tacchi. Difficilmente la si vede negli impegni ufficiali con un paio di flat shoes. Neppure quando indossa le espadrillas rinuncia al tacco. Sorridente e instancabile, non dà mai segni di insofferenza. Così la si è vista giocare a cricket in Nuova Zelanda o arrivare all’ottavo mese di gravidanza con i tacchi alti o visitare scuole e ospedali con le sue décolletè nude, le sue scarpe preferite. Leggi anche ...

Il 15 gennaio, su Instagram, dovrebbe debuttare il nuovo club letterario virtuale lanciato dalla duchessa di Cornovaglia Camilla, seconda moglie del ...

Tutte le volte che le royal sono state maestre degli abiti riciclati, da Letizia di Spagna a Kate Middleton

Riciclare gli outfit non è un piano B: parola della regina Letizia di Spagna, queen delle queen, che nell'anno dello scoppio della pandemia ha riciclato quasi tutti i suoi look, con qualche piccola ec ...

Il 15 gennaio, su Instagram, dovrebbe debuttare il nuovo club letterario virtuale lanciato dalla duchessa di Cornovaglia Camilla, seconda moglie del principe Carlo. Riciclare gli outfit non è un piano B: parola della regina Letizia di Spagna, queen delle queen, che nell'anno dello scoppio della pandemia ha riciclato quasi tutti i suoi look, con qualche piccola eccezione.