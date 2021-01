Il ritorno di «Sex and the City», ecco perché Kim Cattrall non ci sarà (Di lunedì 11 gennaio 2021) «La storia continua» per tutte, tranne che per Kim Cattrall. Mentre Sarah Jessica Parker, Kristin Davis e Cynthia Nixon annunciano su Instagram che riprenderanno presto il ruolo di Carrie, di Charlotte e di Miranda nel revival di Sex and the City voluto da HBO Max, Samantha si tira fuori confermando quanto aveva già dichiarato quattro anni fa, quando i giornalisti le chiedevano con una certa insistenza di un suo possibile coinvolgimento in un terzo capitolo della saga al cinema. «Non sarei comunque brava a fare qualcosa che non voglio fare» aveva detto all’epoca spiegando che non aveva alcuna intenzione di dare nuova vita a Samantha Jones, la più disinibita delle quattro. «Dopo il secondo film ne avevo abbastanza» aveva sentenziato nel podcast del Women’s Prize for Fiction inimicandosi le colleghe, soprattutto la Parker, che non vedeva l’ora di riprendere il ruolo di Carrie Bradshaw. Leggi su vanityfair (Di lunedì 11 gennaio 2021) «La storia continua» per tutte, tranne che per Kim Cattrall. Mentre Sarah Jessica Parker, Kristin Davis e Cynthia Nixon annunciano su Instagram che riprenderanno presto il ruolo di Carrie, di Charlotte e di Miranda nel revival di Sex and the City voluto da HBO Max, Samantha si tira fuori confermando quanto aveva già dichiarato quattro anni fa, quando i giornalisti le chiedevano con una certa insistenza di un suo possibile coinvolgimento in un terzo capitolo della saga al cinema. «Non sarei comunque brava a fare qualcosa che non voglio fare» aveva detto all’epoca spiegando che non aveva alcuna intenzione di dare nuova vita a Samantha Jones, la più disinibita delle quattro. «Dopo il secondo film ne avevo abbastanza» aveva sentenziato nel podcast del Women’s Prize for Fiction inimicandosi le colleghe, soprattutto la Parker, che non vedeva l’ora di riprendere il ruolo di Carrie Bradshaw.

