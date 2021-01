Il rider picchiato e derubato a Napoli ancora senza lavoro: 'Ha già rifiutato due proposte' (Di lunedì 11 gennaio 2021) Il rapinato a Calata Capodichino, nel, la scorsa settimana non ha ancora trovato lavoro. Gianni ha ricevuto molte proposte dopo il drammatico filmato che lo ha visto come protagonista, mentre viene ... Leggi su leggo (Di lunedì 11 gennaio 2021) Il rapinato a Calata Capodichino, nel, la scorsa settimana non hatrovato. Gianni ha ricevuto moltedopo il drammatico filmato che lo ha visto come protagonista, mentre viene ...

matteosalvinimi : Picchiato, umiliato e derubato dal branco mentre stava facendo il suo lavoro. Che schifo. La mia vicinanza va a Gio… - HuffPostItalia : Gara di solidarietà per un rider picchiato a Napoli: Fares dona 2.500 euro per ricomprare la moto - carlosibilia : Gara di solidarietà per ricomprare la moto del rider picchiato a Napoli. Sono già stati raccolti 11.000 € per per… - RoxdcIT : Il rider picchiato e derubato a Napoli ancora senza lavoro: «Ha già rifiutato due proposte» - leggoit : Il #rider picchiato e derubato a #Napoli ancora senza #lavoro: «Ha già rifiutato due proposte» -