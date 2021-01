Il primo caso di Covid-19 in Italia è stato nel novembre 2019 (Di lunedì 11 gennaio 2021) AGI - La biopsia di una paziente affetta da dermatosi, risalente al novembre 2019, ha mostrato la presenza del Covid-19. Sulla base dei dati in possesso dei ricercatori, la 24enne è dunque il nuovo 'paziente 1' in Italia. Il precedente era un bambino di 4 anni, portato in pronto soccorso a Milano con sintomi respiratori e vomito. Il giorno dopo erano comparse delle macchie sulla pelle simili al morbillo. Il tampone effettuato ad inizio dicembre 2019, osservato mesi dopo, aveva mostrato però che la causa era il coronavirus. La 24enne, contattata a posteriori, ha detto di non aver avuto sintomi sistemici da infezione da Covid-19 e che le lesioni cutanee sono scomparse dopo cinque mesi. Ma nel suo sangue, nel giugno 2020, è stata riscontrata la positività degli anticorpi anti ... Leggi su agi (Di lunedì 11 gennaio 2021) AGI - La biopsia di una paziente affetta da dermatosi, risalente al, ha mostrato la presenza del-19. Sulla base dei dati in possesso dei ricercatori, la 24enne è dunque il nuovo 'paziente 1' in. Il precedente era un bambino di 4 anni, portato in pronto soccorso a Milano con sintomi respiratori e vomito. Il giorno dopo erano comparse delle macchie sulla pelle simili al morbillo. Il tampone effettuato ad inizio dicembre, osservato mesi dopo, aveva mostrato però che la causa era il coronavirus. La 24enne, contattata a posteriori, ha detto di non aver avuto sintomi sistemici da infezione da-19 e che le lesioni cutanee sono scomparse dopo cinque mesi. Ma nel suo sangue, nel giugno 2020, è stata riscontrata la positività degli anticorpi anti ...

Agenzia_Ansa : #Covid, oltre 90 milioni di contagi nel mondo. Esperti #Oms in #Cina per studiare l'origine. Primo caso in… - HuffPostItalia : Primo caso di Covid in Micronesia: era uno degli ultimi luoghi al mondo risparmiati dal virus - sulsitodisimone : Il primo caso di Covid-19 in Italia è stato nel novembre 2019 - SoniaLaVera : RT @Libero_official: Dimenticate Mattia, il primo caso di #Covid in Italia è una ragazza di Milano: la scoperta dell’Università Statale e i… - GianlucaCastro8 : RT @comitatoliberta: Il direttore dell’unità Covid dell’ospedale, professor Dror Mevorach, ha affermato che si tratta del primo caso del ge… -

Ultime Notizie dalla rete : primo caso Coronavirus oggi: «Primo contagiato italiano a novembre 2019». Fatte 643.219 vaccinazioni, il 70% ... Il Sole 24 ORE Covid oggi: bollettino coronavirus 11 gennaio. Dati e contagi in Italia e Lombardia

In Lombardia preoccupa l'aumento dei ricoveri e il tasso di positività. Se i dati non migliorano l'arancione ha i giorni contati ...

Ginnastica per bambini: gli esercizi da fare in casa in base all'età

Ginnastica per bambini: quali sono gli esercizi da fare in casa in base alla fascia d'età, dai neonati sino ai 4 anni di vita.

In Lombardia preoccupa l'aumento dei ricoveri e il tasso di positività. Se i dati non migliorano l'arancione ha i giorni contati ...Ginnastica per bambini: quali sono gli esercizi da fare in casa in base alla fascia d'età, dai neonati sino ai 4 anni di vita.