Il Papa apre a nuovi ruoli per le donne in forma stabile e istituzionalizzata (Di lunedì 11 gennaio 2021) Stabilito da Papa Francesco con un Motu proprio che i ministeri del Lettorato e dell'Accolitato siano d'ora in poi aperti anche alle donne, in forma stabile e istituzionalizzata con un… L'articolo proviene da Meteoweek.com.

