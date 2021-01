«Il mio bar vietato ai non vaccinati» | la provocazione del barista di Cuneo per riaprire in sicurezza

Leggi su open.online

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Ci si potrà accomodare ai tavoli come se niente fosse, anche alzarsi dalla sedia per ballare per poi tornare a casa senza limitazioni di orario. Sembra la descrizione di un locale di un futuro lontanissimo, o forse di un passato al quale non si è più abituati. Invece, è un’idea lanciata provocatoriamente da Michele Trapani, 50 anni, titolare e fondatore della Birrovia della Vecchia Stazione Gesso a. Uno dei locali di riferimento della zona per la musica dal vivo, prima che la pandemia imponesse la chiusura delle attività e lo stop ai concerti. Trapani, a La Stampa, ha proposto un progetto di bar dove poter passare i prossimi mesi sicuri di non esporsi al contagio da Coronavirus. «Un locale senza limitazioni di orario, con una certificazione rilasciata dagli enti preposti su capienza, distanziamento, dispositivi di protezione, protoclli in materia di ...