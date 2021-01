Il Ministro Azzolina sconfessa la dad: c’è un black out della socialità (Di lunedì 11 gennaio 2021) Dopo avere varato con “orgoglio” la didattica grillina online, ora il Ministro Lucia Azzolina sconfessa la dad. “E’ difficile per gli studenti comprendere perché non rientrano a scuola, capisco le loro frustrazione: la scuola è un diritto costituzionale se a me avessero tolto la scuola non sarei probabilmente qui”. Così il Ministro dell’Istruzione a Radio Rai 1. “Nelle Regioni a fascia gialla tutto è aperto tranne la scuola superiore e questo creerà profonde cicatrici, i ragazzi hanno bisogno di sfogare la loro socialità. Sono molto preoccupata, oggi la Dad non può più funzionare, c’è un black out della socialità, i ragazzi sono arrabbiati, disorientati ed sono preoccupata per il deflagrare della dispersione scolastica”. “Capisco i ... Leggi su laprimapagina (Di lunedì 11 gennaio 2021) Dopo avere varato con “orgoglio” la didattica grillina online, ora ilLuciala dad. “E’ difficile per gli studenti comprendere perché non rientrano a scuola, capisco le loro frustrazione: la scuola è un diritto costituzionale se a me avessero tolto la scuola non sarei probabilmente qui”. Così ildell’Istruzione a Radio Rai 1. “Nelle Regioni a fascia gialla tutto è aperto tranne la scuola superiore e questo creerà profonde cicatrici, i ragazzi hanno bisogno di sfogare la loro. Sono molto preoccupata, oggi la Dad non può più funzionare, c’è unout, i ragazzi sono arrabbiati, disorientati ed sono preoccupata per il deflagraredispersione scolastica”. “Capisco i ...

