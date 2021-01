Il messaggio di Arnold Schwarzenegger alla Nazione: la folla al Congresso come i Nazisti, “Trump passerà alla storia come il peggior presidente di ogni tempo” (Di lunedì 11 gennaio 2021) Il messaggio di Arnold Schwarzenegger alla Nazione dimostra, come se ce ne fosse ancora bisogno, che siamo di fronte ad un Trump sempre più isolato, sempre più criticabile, sempre più emarginato, privato della sua narrativa. L’associazione con la folla al Congresso, l’ondivaga condanna delle violenze, l’ombra dei QAnon e del loro supporto sono abbastanza per macchiare la sua intera condotta non solo agli occhi degli odiati Dem, ma anche agli occhi dell'”Old Party”, i Repubblicani storici. La bellicosa narrativa del “Big Steal”, l’allucinato mito dei QAnon di una “guerra per combattere i Poteri Forti” in questo momento viene superata da un ritrovato bisogno di pacificazione. Non più “Patrioti contro i ... Leggi su bufale (Di lunedì 11 gennaio 2021) Ildidimostra,se ce ne fosse ancora bisogno, che siamo di fronte ad unsempre più isolato, sempre più criticabile, sempre più emarginato, privato della sua narrativa. L’associazione con laal, l’ondivaga condanna delle violenze, l’ombra dei QAnon e del loro supporto sono abbastanza per macchiare la sua intera condotta non solo agli occhi degli odiati Dem, ma anche agli occhi dell'”Old Party”, i Repubblicani storici. La bellicosa narrativa del “Big Steal”, l’allucinato mito dei QAnon di una “guerra per combattere i Poteri Forti” in questo momento viene superata da un ritrovato bisogno di pacificazione. Non più “Patrioti contro i ...

