Il grande azzardo di Renzi | che l’Italia rischia di pagare caro

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Se salta il governo il primo effetto sarebbe il blocco della tranche di scostamento di bilancio da 24 miliardi di euro. Ovvero la cassa che serve ai ristori di chi è rimasto senza lavoro, e i vaccini che servono per completare la campagna più importante per combattere il Covid. Tuttavia, mentre questo rischio aleggia sulle nostre teste, i ministriani continuano ad annunciare le dimissioni un giorno sì e l’altro pure, a partire dalla ciarliera Teresa Bellanova, capo delegazione di se stessa, un altro ministro e un sottosegretario. E mentre muovono guerra su di un tavolo, gli uomini di Italia Viva, in questo spericolato gioco d’, su un altro tavolo trattano per due nuovi ministeri. In cima ai desiderata ci sono due poltronissime: una per collocare la fedelissima di sempre, Maria Elena Boschi, al Welfare (sacrificando ...