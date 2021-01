Il Governo pensa a una nuova stretta cinque Regioni oggi restano arancioni (Di lunedì 11 gennaio 2021) Dal 16 gennaio con il nuovo Dpcm potrebbero scattare limiti più rigidi alla movida e agli spostamenti tra le zone gialle. In corso il confronto con i Governatori contrari all'ipotesi di entrare ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 11 gennaio 2021) Dal 16 gennaio con il nuovo Dpcm potrebbero scattare limiti più rigidi alla movida e agli spostamenti tra le zone gialle. In corso il confronto con i Governatori contrari all'ipotesi di entrare ...

Antonio_Tajani : Mentre la sinistra al governo pensa a dividersi le poltrone, gli italiani rischiano di perdere i fondi europei.… - LegaSalvini : ??QUESTO GOVERNO NON HA UN PIANO PER USCIRE DALLA CRISI. Quando a marzo ci sarà lo sblocco dei licenziamenti cosa pe… - LegaSalvini : Questo governo pensa a come spendere i soldi del Recovery ma non accenna a cambiare UNA regola per facilitare lo sv… - ViterboPpe : RT @Antonio_Tajani: Mentre la sinistra al governo pensa a dividersi le poltrone, gli italiani rischiano di perdere i fondi europei. #11gen… - FrancescoPotril : RT @Antonio_Tajani: Mentre la sinistra al governo pensa a dividersi le poltrone, gli italiani rischiano di perdere i fondi europei. #11gen… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo pensa Il Governo pensa a nuovi divieti dal 16 gennaio Brescia Oggi Tra pandemia e crisi di governo

Con il virus che ricomincia a correre e a mietere vittime e la paura del contagio che aleggia su molti, specie anziani, e una campagna di vaccinazione di massa che stenta a decollare con la necessaria ...

L'EX - Bagni: "Gattuso non ha colpe per il rendimento della squadra, al Napoli manca quel quid in campo quando le cose vanno male"

A Radio Marte nel corso della trasmissione "Si gonfia la rete" di Raffaele Auriemma è intervenuto Salvatore Bagni, dirigente: "Gattuso non ha colpe per il rendimento della squadra. La mette in campo b ...

Con il virus che ricomincia a correre e a mietere vittime e la paura del contagio che aleggia su molti, specie anziani, e una campagna di vaccinazione di massa che stenta a decollare con la necessaria ...A Radio Marte nel corso della trasmissione "Si gonfia la rete" di Raffaele Auriemma è intervenuto Salvatore Bagni, dirigente: "Gattuso non ha colpe per il rendimento della squadra. La mette in campo b ...