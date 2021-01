Il governo di Trump inserirà Cuba nella lista dei paesi che sostengono il terrorismo, scrive il Wall Street Journal (Di lunedì 11 gennaio 2021) L’amministrazione Trump inserirà di nuovo Cuba nella lista dei paesi che appoggiano il terrorismo, scrive il Wall Street Journal. La decisione, che secondo il Wall Street Journal verrà annunciata lunedì, potrebbe complicare i tentativi del presidente eletto Joe Biden di Leggi su ilpost (Di lunedì 11 gennaio 2021) L’amministrazionedi nuovodeiche appoggiano ilil. La decisione, che secondo ilverrà annunciata lunedì, potrebbe complicare i tentativi del presidente eletto Joe Biden di

borghi_claudio : Cosa aspetta il nostro governo ad unirsi alla condanna di Germania e Francia (cosa mi tocca dire!!!) per la cancell… - LegaSalvini : ANCHE IL GOVERNO FRANCESE CONTRO LA CENSURA A TRUMP - CarloCalenda : Non si possono separare le due cose. L’epilogo di Trump è conseguente con una presidenza tutta improntata alla demo… - SoniaLaVera : RT @borghi_claudio: Cosa aspetta il nostro governo ad unirsi alla condanna di Germania e Francia (cosa mi tocca dire!!!) per la cancellazio… - marfac70 : RT @borghi_claudio: Cosa aspetta il nostro governo ad unirsi alla condanna di Germania e Francia (cosa mi tocca dire!!!) per la cancellazio… -

Ultime Notizie dalla rete : governo Trump Twitter chiude definitivamente il profilo di Trump. Dimissioni o impeachment, Biden: decida il ... Il Sole 24 ORE Trump dichiara huthi 'terroristi'. Onu,'ripercussioni gravi'

NEW YORK, 11 GEN - Il governo americano di Donald Trump ha annunciato, a dieci giorni dalla fine del suo mandato, che inserirà i ribelli Huthi dello Yemen nella lista nera dei gruppi "terroristici", c ...

Il governo di Trump inserirà Cuba nella lista dei paesi che sostengono il terrorismo, scrive il Wall Street Journal

L’amministrazione Trump inserirà di nuovo Cuba nella lista dei paesi che appoggiano il terrorismo, scrive il Wall Street Journal. La decisione, che ...

NEW YORK, 11 GEN - Il governo americano di Donald Trump ha annunciato, a dieci giorni dalla fine del suo mandato, che inserirà i ribelli Huthi dello Yemen nella lista nera dei gruppi "terroristici", c ...L’amministrazione Trump inserirà di nuovo Cuba nella lista dei paesi che appoggiano il terrorismo, scrive il Wall Street Journal. La decisione, che ...