Il Governo abbassa gli "indici" dei colori, novità zona bianca: come si accede e cosa si potrà fare (Di lunedì 11 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiGiallo, arancione o rosso. Il futuro degli italiani avrà ancora queste tre tonalità ma dopo il prossimo dpcm, in vigore dal 16 gennaio 2021, sarà molto più facile ritrovarsi nelle fasce di maggiore rischio. Il Governo si appresta infatti a varare nuovi indici e con un Rt pari a 1 il colore di riferimento diventerà l'arancione, mentre basterà un Rt di 1,25 per ritrovarsi in zona rossa. Il giallo, insomma, sarà riservato ai territori più virtuosi ma il vero Eden sarà rappresentato dalla zona bianca, la novità del prossimo decreto. zona bianca – Andranno ufficializzati i criteri ma ad essere premiate saranno le regioni con nuovi contagi quasi azzerati e le strutture sanitarie non in affanno. Anche in questo caso si ragionerà in ...

Firenze, 11 gennaio 2021 - Come anticipato dal presidente della regione Eugenio Giani sono sono 379 i nuovi positivi in Toscana nelle ultime 24 ore tra domenica 10 gennaio e luned ...

Nuovo Dpcm con le misure di contenimento del Covid: è in corso la riunione tra il governo e le regioni con al centro le nuove misure restrittive che entreranno nel ...

