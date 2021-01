Il governatore della Toscana ringrazia gli studenti | “Grande senso di maturità”

Leggi su dire

(Di lunedì 11 gennaio 2021) FIRENZE – “Ancora non posso derogare sulle vaccinazioni che naturalmente vengono impartite a livello nazionale. Non posso derogare ai criteri, ma chiederò che vengano inseriti anche gli insegnanti fra i livelli di priorità perché se stanno in classe è evidente che non devono essere elemento di contagio, ma di equilibrio”. Lo afferma il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, parlando coi giornalisti fuori dal liceo Galileo di Firenze, in occasione del ritorno in classe al 50% degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado. “Sicuramente è un elemento su cui riflettere. Lo pensavo anche durante il lockdown dell’anno scorso: non ci vedo niente di male nel far arrivare la scuola fino a fine giugno. Anzi una volta questo accadeva. Quindi ha senso” farla proseguire “più che in estate, io direi nei periodi più caldi di fine giugno inizio luglio” dichiara in merito alla proposta ventilata da più parti di far recuperare le carenze formative accumulate a causa della pandemia nei mesi di didattica a distanza con una prosecuzione della scuola in estate.