Il futuro di Trump e le incognite per Biden

A pochi giorni dall'attacco a Capitol Hill, con un breve discorso evidentemente suggerito o imposto dai più ragionevoli tra i suoi residui collaboratori, Donald Trump ha finalmente – ma molto tardivamente – annunciato che il 20 gennaio lascerà la Casa Bianca e ha garantito che la transizione avverrà in maniera ordinata. Ma il presidente uscente si è ancora ostinatamente rifiutato di riconoscere la vittoria di Joe Biden e la correttezza del processo elettorale, perché questo avrebbe significato una aperta sconfessione della linea seguita finora, che puntava sull'invalidità delle elezioni per presunti (e mai dimostrati) brogli elettorali. E ha evitato di condannare esplicitamente l'assalto a mano armata alla sede del Congresso, perché anche in questo caso una sua condanna, o anche solo una più esplicita presa di distanza, lo avrebbe costretto a ...

Nel suo video su Twitter di 8 minuti l’attore e ex-governatore della California paragona l’assalto al Congresso alla Kristallnacht: «La folla ha infranto gli ideali che davamo per scontati».

A pochi giorni dall’attacco a Capitol Hill, con un breve discorso evidentemente suggerito o imposto dai più ragionevoli tra i suoi residui collaboratori, Donald Trump ha finalmente ...

Nel suo video su Twitter di 8 minuti l'attore e ex-governatore della California paragona l'assalto al Congresso alla Kristallnacht: «La folla ha infranto gli ideali che davamo per scontati».