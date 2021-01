Il fratello di Balotelli risponde alla Capriotti | “Il razzismo non esiste più? Certe cose bisogna…”

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Ceciliaha voluto dire la sua sulla questione delin Italia. Un tema delicato, che la concorrente del GrandeVip non ha affrontato nel migliore dei modi. “Ilnon. Lo ha dimostrato anche qui, (Enock, ndr) è stato trattato da Dio… Quello è importante”. Frasi che subito hanno fatto sobbalzare telespettatori e concorrenti del reality, che hanno criticato duramente la.Enockha riflettuto sulle parole dellae ha risposto con alcune storie Instagram, che spiegano bene quanti pregiudizi siano ancora radicati nella testa delle persone.caption id="attachment 109095" align="alignnone" width="576" Instagram/captioncaption id="attachment 109097" align="alignnone" ...

comevspeaktome : Sto assistendo alla diretta di Carima che chiede al fratello di Balotelli perché c’ha i denti così bianchi - _pioliball_ : @NandoPiscopo1 Tecnicamente indiscutibile ma ti assicuro che è un montato sui livelli di Balotelli e sono serio (Qu… - ToneilTime : @Pia44674464 Ma stiamo parlando del fratello di Balotelli che altro c'è da aggiungere?? L'ambiente e le frequentazioni sono quelle...... - Vincenz02550520 : RT @estreghetto: perché enock se la prende se gli si dice che è famoso solo perché è il fratello di balotelli è semplicemente la verità htt… - estreghetto : perché enock se la prende se gli si dice che è famoso solo perché è il fratello di balotelli è semplicemente la ver… -

Ultime Notizie dalla rete : fratello Balotelli

