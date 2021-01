Il dramma personale di Francesco Monte: “Capitava tutti i giorni, anche mentre guidavo” (Di lunedì 11 gennaio 2021) Francesco Monte si confessa a Verissimo Dopo l’esperienza al Torneo dei Campioni di Tale e Quale Show 2020, Francesco Monte è tornato sul piccolo schermo. Nello specifico, l’ex tronista di Uomini e Donne che più volte è stato menzionato al Grande Fratello Vip 5 è uno degli ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo. L’ex di Giulia Salemi ha voluto aprire il suo cuore raccontando si a 360 gradi. In pratica, ha riferito alla conduttrice e al pubblico di Canale 5 di aver affrontato un periodo molto difficile e pieno zeppo di sofferenza. Il ragazzo che di recente ha debuttato come cantante ha deciso di raccontarsi in modo davvero inedito a tutti coloro che lo apprezzano e sostengono. dramma personale dell’ex tronista di Uomini e Donne Ospite nel salotto di Silvia Toffanin, ... Leggi su kontrokultura (Di lunedì 11 gennaio 2021)si confessa a Verissimo Dopo l’esperienza al Torneo dei Campioni di Tale e Quale Show 2020,è tornato sul piccolo schermo. Nello specifico, l’ex tronista di Uomini e Donne che più volte è stato menzionato al Grande Fratello Vip 5 è uno degli ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo. L’ex di Giulia Salemi ha voluto aprire il suo cuore raccontando si a 360 gradi. In pratica, ha riferito alla conduttrice e al pubblico di Canale 5 di aver affrontato un periodo molto difficile e pieno zeppo di sofferenza. Il ragazzo che di recente ha debuttato come cantante ha deciso di raccontarsi in modo davvero inedito acoloro che lo apprezzano e sostengono.dell’ex tronista di Uomini e Donne Ospite nel salotto di Silvia Toffanin, ...

_BareBodkin_ : Ora creerò il flame probabilmente. Sinceramente non capisco come non mettere i pronomi in bio possa offendere qualc… - JPennarello : @matteosalvinimi poi per chi è rimasto alla fase orale è anche un dramma psicologico personale - Dial76848933 : RT @VonBracesco: 'Complicanze per il #COVID19' È morto il medico personale di #PapaFrancesco Il dramma in #Vaticano - Vilda_F : RT @VonBracesco: 'Complicanze per il #COVID19' È morto il medico personale di #PapaFrancesco Il dramma in #Vaticano - 96toscanook : RT @VonBracesco: 'Complicanze per il #COVID19' È morto il medico personale di #PapaFrancesco Il dramma in #Vaticano -

Ultime Notizie dalla rete : dramma personale Grande Fratello Vip, Cecilia Capriotti, il dramma personale: "Ero solo una bambina” Liberoquotidiano.it Dramma a Benevento, muore di Covid dopo 4 tamponi negativi: la famiglia vuole la verità

Il Covid miete ancora una vittima all’ospedale Rummo di Benevento. A morire è stata una donna di soli 50 anni, ricoverata dal 21 dicembre in seguito alla scoperta della sua positività al virus. Sulla ...

Dalla lite al dramma, 53enne ferisce a colpi di accetta il vicino di casa: arrestato

PALERMO - Ieri pomeriggio, i carabinieri della Compagnia di Bagheria hanno arrestato R.A., 53enne residente a Santa Flavia, per lesioni personali ...

Il Covid miete ancora una vittima all’ospedale Rummo di Benevento. A morire è stata una donna di soli 50 anni, ricoverata dal 21 dicembre in seguito alla scoperta della sua positività al virus. Sulla ...PALERMO - Ieri pomeriggio, i carabinieri della Compagnia di Bagheria hanno arrestato R.A., 53enne residente a Santa Flavia, per lesioni personali ...