Il dj Joseph Capriati accoltellato dal padre a Caserta: "Non è ancora fuori pericolo" (Di lunedì 11 gennaio 2021) Come sta dj Joseph Capriati: il padre è in carcere C'è ancora molta preoccupazione per Giuseppe Capriati, in arte Joseph, il dj 33enne re della tecno, accoltellato dal padre dopo una lite nella tarda serata di venerdì 8 gennaio a Caserta. Da due giorni il giovane è ricoverato in ospedale. Secondo i medici le sue condizioni stanno migliorando ma non può dirsi ancora fuori pericolo. Nella notte scorsa il deejay è stato sottoposto a un intervento chirurgico dopo che il padre gli ha perforato un polmone aggredendolo con un oggetto contundente. Dj Joseph Capriati, famoso in tutto il mondo con cachet da 40mila euro a serata e quasi 700 mila ...

