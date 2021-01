Il dato shock: “In Italia un cane avvelenato ogni 16 minuti” (Di lunedì 11 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ un dato allarmante quello diffuso da Aidaa, l’associazione Italiana difesa animali ed ambiente. In Italia nel 2020 sono stati avvelenati circa 33mila cani, in media uno ogni 16 minuti. Nel 5% dei casi i cani sono morti in seguito all’ingestione del veleno. Il fenomeno ha interessato per l’80% i randagi e per il 20% gli animali di proprietà, molto spesso avvelenati nel loro stesso giardino. La Campania non figura tra le regioni più colpite dal fenomeno. La maglia nera spetta infatti alla Sicilia, seguita da Sardegna, Calabria, Puglia, Lazio e Toscana. Ciò che fa riflettere è che in pochi frangenti si riesce a risalire agli autori del gesto. Nel 2020 infatti solo in 32 casi sono stati individuati i responsabili degli avvelenamenti, tutti rispondenti ad animali di ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 11 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ unallarmante quello diffuso da Aidaa, l’associazionena difesa animali ed ambiente. Innel 2020 sono stati avvelenati circa 33mila cani, in media uno16. Nel 5% dei casi i cani sono morti in seguito all’ingestione del veleno. Il fenomeno ha interessato per l’80% i randagi e per il 20% gli animali di proprietà, molto spesso avvelenati nel loro stesso giardino. La Campania non figura tra le regioni più colpite dal fenomeno. La maglia nera spetta infatti alla Sicilia, seguita da Sardegna, Calabria, Puglia, Lazio e Toscana. Ciò che fa riflettere è che in pochi frangenti si riesce a risalire agli autori del gesto. Nel 2020 infatti solo in 32 casi sono stati individuati i responsabili degli avvelenamenti, tutti rispondenti ad animali di ...

FNSBlog : Partendo dal presupposto che non ho visto la serie e quindi non so quale sia il motivo vero dello shock, il mio è d… - barb_edwire : Mi ha dato un attacco di disforia fortissimo. Sono rimasta sotto shock per giorni, tutto il discomfort represso per… - ccf_16 : Ah, dato che ci leggono allora ne approfitto: volevo svelarvi che il potere dello sguardo nell'osservare quella cos… - Frrste_ : Si è uno shock culturale quando si passa dal jpop al kpop ma il divertimento più grande me lo ha dato il jpop (ovvi… - denoialtri : RT @enomisM96: #GFVIP Qua sono tutti tirati in ballo. Cecilia è una stratega di prima categoria. Stefania ha dato inizio a una fase 3.0 del… -