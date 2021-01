Il Covid sulla pelle a novembre 2019: ecco chi è il nuovo "paziente 1" (Di lunedì 11 gennaio 2021) Martina Piumatti Il paziente 1 del Covid è una 25enne milanese. Trovato Sars-CoV-2 nella pelle a novembre 2019, tre mesi in anticipo al primo contagio “ufficiale” e ai casi rilevati in Cina Il paziente 1 non sarebbe il bambino milanese a cui era stata documentata la presenza del virus con un test eseguito a inizio dicembre 2019. In nuovo paziente 1 italiano del Covid-19 italiano sarebbe una ragazza milanese di 25 anni. Il 10 novembre 2019 le era stata fatta una biopsia della pelle per sospetta dermatosi atipica. Ben oltre tre mesi prima del primo contagio ufficiale, quello di Mattia Maestri all'ospedale di Codogno. E addirittura in anticipo anche ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 11 gennaio 2021) Martina Piumatti Il1 delè una 25enne milanese. Trovato Sars-CoV-2 nella, tre mesi in anticipo al primo contagio “ufficiale” e ai casi rilevati in Cina Il1 non sarebbe il bambino milanese a cui era stata documentata la presenza del virus con un test eseguito a inizio dicembre. In1 italiano del-19 italiano sarebbe una ragazza milanese di 25 anni. Il 10le era stata fatta una biopsia dellaper sospetta dermatosi atipica. Ben oltre tre mesi prima del primo contagio ufficiale, quello di Mattia Maestri all'ospedale di Codogno. E addirittura in anticipo anche ...

Gli effetti del Covid sulla pelle: il virus a Milano già nel novembre del 2019 in una donna con dermatosi

