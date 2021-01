Il caso Dayane Mello finisce nei Tg brasiliani: “Ha ricevuto offese razziste in Italia” (Di lunedì 11 gennaio 2021) Dayane Mello grazie al Grande Fratello Vip è diventata una celebrità in Brasile perché oltre oceano è arrivato il messaggio che la modella è stata presa di mira dai gieffini, è stata bersagliata da noi telespettatori e che ha ricevuto “offese razziste” ed “offese misogine” sui social e non solo. Il caso è finito anche in un loro tg e nel servizio a lei dedicato sono state riportate frasi come “Una p**a del genere non deve mettere piede in Italia, è la vergogna” / “Spero che non rappresenta le donne Italiane” / “A causa sua deve tornare, fuori dall’Italia”. Frasi che NON sono mai state pronunciate all’interno del Grande Fratello Vip, ma che hanno reso la Mello – di fatto – una celebrità nel suo paese ... Leggi su biccy (Di lunedì 11 gennaio 2021)grazie al Grande Fratello Vip è diventata una celebrità in Brasile perché oltre oceano è arrivato il messaggio che la modella è stata presa di mira dai gieffini, è stata bersagliata da noi telespettatori e che ha” ed “misogine” sui social e non solo. Ilè finito anche in un loro tg e nel servizio a lei dedicato sono state riportate frasi come “Una p**a del genere non deve mettere piede in, è la vergogna” / “Spero che non rappresenta le donnene” / “A causa sua deve tornare, fuori dall’”. Frasi che NON sono mai state pronunciate all’interno del Grande Fratello Vip, ma che hanno reso la– di fatto – una celebrità nel suo paese ...

