Il carceriere del piccolo Di Matteo non ha mai lasciato Cosa Nostra (Di lunedì 11 gennaio 2021) AGI - II mafiosi che uccisero il piccolo Giuseppe Di Matteo, del quale ricorre oggi il venticinquesimo anniversario della scomparsa, non sembrano aver abbandonato Cosa Nostra. E' il caso di Giuseppe Costa, tornato in manette a dicembre scorso, che aveva ricevuto un messaggio da un boss ergastolano detenuto, attraverso il cappellano del carcere di Parma. Il frate non e' indagato, ma il contatto con Costa emerge dal blitz che ha condotto all'arresto del boss gia' condannato a vent'anni per per aver messo a disposizione la sua casa, in parte trasformata in una prigione per tenere sotto sequestro il figlio del collaboratore di giustizia Santino Di Matteo. Era tornato in liberta' il 3 febbraio 2017, ma le microspie dei carabinieri, a distanza di poco piu' di un mese, hanno documentato i suoi contatti con ... Leggi su agi (Di lunedì 11 gennaio 2021) AGI - II mafiosi che uccisero ilGiuseppe Di, del quale ricorre oggi il venticinquesimo anniversario della scomparsa, non sembrano aver abbandonato. E' il caso di Giuseppe Costa, tornato in manette a dicembre scorso, che aveva ricevuto un messaggio da un boss ergastolano detenuto, attraverso il cappellano del carcere di Parma. Il frate non e' indagato, ma il contatto con Costa emerge dal blitz che ha condotto all'arresto del boss gia' condannato a vent'anni per per aver messo a disposizione la sua casa, in parte trasformata in una prigione per tenere sotto sequestro il figlio del collaboratore di giustizia Santino Di. Era tornato in liberta' il 3 febbraio 2017, ma le microspie dei carabinieri, a distanza di poco piu' di un mese, hanno documentato i suoi contatti con ...

Il caso di Giuseppe Costa, tornato in manette a dicembre scorso, che aveva ricevuto un messaggio da un boss ergastolano detenuto, attraverso il cappellano del carcere di Parma.

Suicida dopo pressioni ed estorsioni, coppia condannata nel Messinese

I due coniugi, con la complicità di altre due persone, avevano sottratto, con una menzogna, oltre 120 mila euro ad un uomo di Santo Stefano di Camastra ...

