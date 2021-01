Il Bitcoin perde il 20% in due giorni dopo il rally: è la maggiore flessione da inizio pandemia. Pesa il rafforzamento del dollaro (Di lunedì 11 gennaio 2021) La corsa del Bitcoin si arresta. Tra domenica e lunedì la criptovaluta ha registrato il peggior calo da marzo, alimentando tra gli investitori l’idea che il boom dell’ultimo anno potrebbe rapidamente esaurirsi. Le quotazioni sono crollate fino al 21% toccando un minimo di 32.389 dollari. Si tratta, secondo Bloomberg, della maggiore flessione da quando i mercati globali sono stati turbati dalla pandemia. Solo tre giorni fa, l’8 gennaio, la monera virtuale aveva toccato il record di 42.000 dollari. Il calo potrebbe essere un salutare ritracciamento dopo il boom di acquisti di queste ultime settimane, che ha coinvolto anche molti piccoli investitori attirati dal miraggio di guadagni facili. Ma Pesa anche il rafforzamento del dollaro, per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 11 gennaio 2021) La corsa delsi arresta. Tra domenica e lunedì la criptovaluta ha registrato il peggior calo da marzo, alimentando tra gli investitori l’idea che il boom dell’ultimo anno potrebbe rapidamente esaurirsi. Le quotazioni sono crollate fino al 21% toccando un minimo di 32.389 dollari. Si tratta, secondo Bloomberg, dellada quando i mercati globali sono stati turbati dalla. Solo trefa, l’8 gennaio, la monera virtuale aveva toccato il record di 42.000 dollari. Il calo potrebbe essere un salutare ritracciamentoil boom di acquisti di queste ultime settimane, che ha coinvolto anche molti piccoli investitori attirati dal miraggio di guadagni facili. Maanche ildel, per ...

