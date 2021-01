Il Bayern Monaco e la sua insospettabile fragilità difensiva – ANALISI TATTICA (Di lunedì 11 gennaio 2021) L’ingranaggio del Bayern Monaco sembrava perfetto nel 2020: ora invece i bavaresi in Bundesliga stanno mostrando un’insospettabile fragilità difensivaL’ultimo turno di Bundesliga è stato caratterizzato dal doppio crollo di prima e seconda (Bayern Monaco e Lipsia). I bavaresi hanno perso venerdì per 3-2 in casa del Monchengladbach, facendosi addirittura rimontare un doppio vantaggio. Sabato, Nagelsmann aveva l’occasione per andare in vetta scavalcando Flick. Tuttavia, il brutto 0-3 subìto in casa dal Borussia Dortmund ha lasciato tutto invariato, con la classifica della Bundes che si è accorciata. I gialloneri ora sono a 3 punti dal Lipsia e a 5 dalla capolista Bayern.Fa scalpore la brutta sconfitta subita da Flick perché non è stata la classica serata ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 11 gennaio 2021) L’ingranaggio delsembrava perfetto nel 2020: ora invece i bavaresi in Bundesliga stanno mostrando un’L’ultimo turno di Bundesliga è stato caratterizzato dal doppio crollo di prima e seconda (e Lipsia). I bavaresi hanno perso venerdì per 3-2 in casa del Monchengladbach, facendosi addirittura rimontare un doppio vantaggio. Sabato, Nagelsmann aveva l’occasione per andare in vetta scavalcando Flick. Tuttavia, il brutto 0-3 subìto in casa dal Borussia Dortmund ha lasciato tutto invariato, con la classifica della Bundes che si è accorciata. I gialloneri ora sono a 3 punti dal Lipsia e a 5 dalla capolista.Fa scalpore la brutta sconfitta subita da Flick perché non è stata la classica serata ...

Nicolarn21 : @PianetaMilan @farted94 È vero che il bayern monaco sta pensando a krunic per sostituire thiago? - Sportellate_it : Il Bayern Monaco vive un piccolo momento di flessione: bravo il Dortmund a sfruttarlo. (via… - FCacciotto : @Pirichello Vero, pensa anche al 2010, tra Inter e Bayern Monaco c'era l'imbarazzo della scelta. Oppure Chelsea-Bar… - OperaFisista : Il calcio europeo a rischio crac, si salva solo il Bayern Monaco. «L'Inter paga le difficoltà di Suning in Cina» - KPMG_Italy : #Calcio europeo in crisi, solo il #BayernMonaco regge. Il #COVID19 evidenzia una difficoltà già in atto. #Juventus… -