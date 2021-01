I social possono bannare il presidente degli Stati Uniti? Infuriano le polemiche. E la Ue si schiera con Trump: “Illegittima la sua rimozione da Twitter” (Di lunedì 11 gennaio 2021) Una novità clamorosa si aggira per la Rete e continuerà a far parlare di sé a lungo. Ovvero: la chiusura degli account social del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Infuriano le polemiche e il dibattito sta investendo anche le istituzioni. I sostenitori della mossa di Jack Dorsey, patron di Twitter, il social media che nel fine settimana scorso ha bannato Trump dicono sì. “Trump ha fomentato la violenza incitando, direttamente o indirettamente, i suoi sostenitori che hanno assaltato il Congresso, – è in sostanza la loro posizione – dunque è giusto che sia espulso”. I dubbi di chi non sta con Trump Ma non mancano voci autorevoli – oltre ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 11 gennaio 2021) Una novità clamorosa si aggira per la Rete e continuerà a far parlare di sé a lungo. Ovvero: la chiusuraaccountdel, Donaldlee il dibattito sta investendo anche le istituzioni. I sostenitori della mossa di Jack Dorsey, patron di, ilmedia che nel fine settimana scorso ha bannatodicono sì. “ha fomentato la violenza incitando, direttamente o indirettamente, i suoi sostenitori che hanno assaltato il Congresso, – è in sostanza la loro posizione – dunque è giusto che sia espulso”. I dubbi di chi non sta conMa non mancano voci autorevoli – oltre ...

