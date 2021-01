I redditi dei ministri | nel 2019 Conte è sceso a 158 mila euro Lamorgese ha dichiarato 228 mila | Franceschini 78 mila

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Secondo le dichiarazioni pubblicate sul sito del Senato, il reddito del presidente del consiglio, Giuseppe, nelè ammontato a 158.484. Nell’anno interamente dedicato al suo ruolo di premier,ha guadagnato meno rispetto all’anno precedente, quando svolgeva anche l’attività forense e di professore universitario. Nel 2018 il reddito di(che ha assunto l’incarico di governo l’1 giugno) è ammontato a 1.155.229, mentre quello del 2017, quandoero ancora solo un avvocato e un docente, faceva segnare 370.314. Per legge, i parlamentari e i membri del governo, devono comunicare alle rispettive Camere di appartenenza la loro dichiarazione dei ...

Luciana Lamorgese è la più ricca del governo. Il più povero è Roberto Gualtieri. E' quanto emerge consultando le dichiarazioni dei redditi del 2020 dei ministri del governo Conte II, pubblicate on lin ...In attesa che vengano diffuse tutte le dichiarazioni: Lamorgese prima dei ministri davanti a Guerini e Gualtieri. Di Maio e Speranza sotto i 100mila euro. Parlamentari: Casellati in calo, ma guadagna ...