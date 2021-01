I ragazzini di Milano che si sfregiano per sembrare Joker (Di lunedì 11 gennaio 2021) Un ragazzo di 17 anni e una di 14 sono stati ricoverati a Milano con tagli sul viso che dalla bocca arrivavano alle guance. La minore presentava dei tagli più profondi mentre il 17enne delle lesioni più lievi. Dopo aver detto inizialmente di essere stati aggrediti hanno data una spiegazione più inquetante. Volevano vedere fino a dove arrivava la loro soglia del dolore. Scrive La Stampa: La vicenda però ha innescato una serie di interrogativi, a cominciare proprio dal dubbio che i due – un ragazzo di 17 anni e una ragazza di 14, che è poi finita in ospedale – abbiano voluto farsi del male a vicenda forse per «gioco»: una sorta di scommessa tra i due per capire quanta resistenza potessero provare di fronte a un coltello. Quando lunedì lei si è presentata, accompagnata da lui, al pronto soccorso dell’ospedale del comune poco fuori Milano la risposta data ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 11 gennaio 2021) Un ragazzo di 17 anni e una di 14 sono stati ricoverati acon tagli sul viso che dalla bocca arrivavano alle guance. La minore presentava dei tagli più profondi mentre il 17enne delle lesioni più lievi. Dopo aver detto inizialmente di essere stati aggrediti hanno data una spiegazione più inquetante. Volevano vedere fino a dove arrivava la loro soglia del dolore. Scrive La Stampa: La vicenda però ha innescato una serie di interrogativi, a cominciare proprio dal dubbio che i due – un ragazzo di 17 anni e una ragazza di 14, che è poi finita in ospedale – abbiano voluto farsi del male a vicenda forse per «gioco»: una sorta di scommessa tra i due per capire quanta resistenza potessero provare di fronte a un coltello. Quando lunedì lei si è presentata, accompagnata da lui, al pronto soccorso dell’ospedale del comune poco fuorila risposta data ...

