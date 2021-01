I numeri in chiaro, Sestili: «Situazione in peggioramento: sale la curva dei ricoveri e dei morti. Guardando all’Europa c’è da esser pessimisti» (Di lunedì 11 gennaio 2021) Tutti i segnali di una nuova possibile terza ondata di Coronavirus, o ripresa della seconda, che dir si voglia, iniziano pian piano a emergere dai dati quotidiani raccolti dal ministero della Salute e diffusi nel bollettino della Protezione Civile. Dall’elaborazione del bollettino odierno, risulta un tasso di positività a livello nazionale che arriva a quota 13,67%, contro il 13,3% di ieri. Diminuiscono i numeri di tamponi elaborati, che scendono sotto quota 100.000 e si attestano a 91.656 unità. Cresce di 12.532 unità il numero di nuovi casi di contagio, portando così il numero delle persone attualmente positive a quota 575.979. resce il numero di decessi, che oggi si attesta a 448 vittime Covid e cresce la pressione sugli ospedali, sia sul fronte dei ricoveri (+176 rispetto a ieri), sia nelle terapie intensive (+27 rispetto a 24 ore fa). Secondo ... Leggi su open.online (Di lunedì 11 gennaio 2021) Tutti i segnali di una nuova possibile terza ondata di Coronavirus, o ripresa della seconda, che dir si voglia, iniziano pian piano a emergere dai dati quotidiani raccolti dal ministero della Salute e diffusi nel bollettino della Protezione Civile. Dall’elaborazione del bollettino odierno, risulta un tasso di positività a livello nazionale che arriva a quota 13,67%, contro il 13,3% di ieri. Diminuiscono idi tamponi elaborati, che scendono sotto quota 100.000 e si attestano a 91.656 unità. Cresce di 12.532 unità il numero di nuovi casi di contagio, portando così il numero delle persone attualmente positive a quota 575.979. resce il numero di decessi, che oggi si attesta a 448 vittime Covid e cresce la pressione sugli ospedali, sia sul fronte dei(+176 rispetto a ieri), sia nelle terapie intensive (+27 rispetto a 24 ore fa). Secondo ...

