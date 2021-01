I morti silenziosi del Covid: madre e figlio trovati in casa senza vita (Di lunedì 11 gennaio 2021) Sono tante e tristi le storie che i mesi del Covid ci hanno restituito. Basti pensare alle tante morti, e non solo in ospedale, fanno male. Come quello che è successo a Roma. Una donna, 94enne, impegnata ad accudire il proprio figlio, malato di disturbi psichici. Sono loro i corpi ritrovati, senza segni di violenza o effrazione. morti nella solitudine del periodo storico. Dalla vigilia di Natale nel palazzo nessuno li aveva piu? visti. Erano ‘spariti’, inghiottiti dal lockdown delle feste, dai tanti giorni rossi di reclusione causa Covid. Nessuno aveva piu? incontrato Miranda, un’anziana di 94 anni che abitualmente usciva per andare a fare la spesa. La donna comprava quello che serviva per accudire il figlio da tempo malato. E cosi? ... Leggi su chenews (Di lunedì 11 gennaio 2021) Sono tante e tristi le storie che i mesi delci hanno restituito. Basti pensare alle tante, e non solo in ospedale, fanno male. Come quello che è successo a Roma. Una donna, 94enne, impegnata ad accudire il proprio, malato di disturbi psichici. Sono loro i corpi risegni di violenza o effrazione.nella solitudine del periodo storico. Dalla vigilia di Natale nel palazzo nessuno li aveva piu? visti. Erano ‘spariti’, inghiottiti dal lockdown delle feste, dai tanti giorni rossi di reclusione causa. Nessuno aveva piu? incontrato Miranda, un’anziana di 94 anni che abitualmente usciva per andare a fare la spesa. La donna comprava quello che serviva per accudire ilda tempo malato. E cosi? ...

