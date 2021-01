I migliori film del 2001 compiono 20 anni e sono ancora cult (Di lunedì 11 gennaio 2021) Benvenuti a questa rassegna dei migliori film del 2001, che ovviamente compiono 20 anni nel 2021. In questi 12 mesi presero il via alcun saghe spettacolari, come Il Signore degli Anelli, Harry Potter e Ocean's Eleven, ma ci fu spazio anche per del buon cinema di guerra come Pearl Harbor o Black Hawk, e diversi film d'autore a forma di registi iconici come A.I. - Intelligenza artificiale di Spielberg, Mulholland Drive di David Lynch o La città incantata di Hayao Miyazaki. Il Signore degli Anelli - La compagnia dell'Anello Tra i film del 2001 che vedremmo e rivedremmo ancora oggi c'è Il Signore degli Anelli: La Compagnia dell'Anello, inizio della saga ispirata a Tolkien che divenne un fenomeno mondiale, come sarebbe successo 10 ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 11 gennaio 2021) Benvenuti a questa rassegna deidel, che ovviamente20nel 2021. In questi 12 mesi presero il via alcun saghe spettacolari, come Il Signore degli Anelli, Harry Potter e Ocean's Eleven, ma ci fu spazio anche per del buon cinema di guerra come Pearl Harbor o Black Hawk, e diversid'autore a forma di registi iconici come A.I. - Intelligenza artificiale di Spielberg, Mulholland Drive di David Lynch o La città incantata di Hayao Miyazaki. Il Signore degli Anelli - La compagnia dell'Anello Tra idelche vedremmo e rivedremmooggi c'è Il Signore degli Anelli: La Compagnia dell'Anello, inizio della saga ispirata a Tolkien che divenne un fenomeno mondiale, come sarebbe successo 10 ...

LOS ANGELES – E’ morto in ospedale a Los Angeles l’attore Antonio Sabàto. 77 anni, italo francese, esordì sul grande schermo in “Grand Prix”, film di John Frankenheimer del 1966. Un film dal cast inte ...

Nomadland miglior film per la critica Usa

NEW YORK, 11 GEN - Continua la marcia trionfale di Nomadland. La pellicola diretta da Chloé Zhao è stata infatti premiata dalla critica americana come 'Miglior Film'. La National Society of Film Criti ...

LOS ANGELES – E' morto in ospedale a Los Angeles l'attore Antonio Sabàto. 77 anni, italo francese, esordì sul grande schermo in "Grand Prix", film di John Frankenheimer del 1966. Un film dal cast inte ...

NEW YORK, 11 GEN - Continua la marcia trionfale di Nomadland. La pellicola diretta da Chloé Zhao è stata infatti premiata dalla critica americana come 'Miglior Film'. La National Society of Film Criti ...