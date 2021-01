I Democratici si sono mossi sull’impeachment contro Trump

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Hanno presentato formalmente la mozione, che potrebbe essere votata dalla Camera nei prossimi giorni: ma non si sa come proseguirà

Dal nostro corrispondente WASHINGTON — I deputati democratici hanno depositato oggi una risoluzione contenente la richiesta di impeachment contro il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump.