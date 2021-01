I dem vogliono Trump fuori dalla politica. La mossa della Pelosi: o Pence lo rimuove o impeachment (Di lunedì 11 gennaio 2021) Washington, 11 gen – I democratici vogliono la testa di Donald Trump, con la speaker della Camera Nancy Pelosi che lancia l’ultimatum: o rimozione con il XXV Emendamento o impeachment. Il vicepresidente Mike Pence ha 24 ore di tempo per ricorrere alla Costituzione e rimuovere il presidente uscente in quanto “incapace di eseguire i suoi obblighi” oppure la Camera dei rappresentanti procederà con l’iter dell’impeachment. Insomma, a soli 9 giorni dall’insediamento alla Casa Bianca di Joe Biden, i dem vogliono tagliare fuori dalla politica Trump, ritenuto responsabile per l’assalto al Congresso di mercoledì scorso. Pelosi: “Trump minaccia ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 11 gennaio 2021) Washington, 11 gen – I democraticila testa di Donald, con la speakerCamera Nancyche lancia l’ultimatum: o rimozione con il XXV Emendamento o. Il vicepresidente Mikeha 24 ore di tempo per ricorrere alla Costituzione ere il presidente uscente in quanto “incapace di eseguire i suoi obblighi” oppure la Camera dei rappresentanti procederà con l’iter dell’. Insomma, a soli 9 giorni dall’insediamento alla Casa Bianca di Joe Biden, i demtagliare, ritenuto responsabile per l’assalto al Congresso di mercoledì scorso.: “minaccia ...

