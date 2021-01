I 5 stelle temono che la Boschi diventi ministro: "Ha troppi scheletri, no grazie" (Di lunedì 11 gennaio 2021) Il Movimento 5 stelle teme l’ingresso di Maria Elena Boschi nel governo. Mentre si avvicina lo showdown della crisi, l’ipotesi (sempre più concreta) di un rimpasto e quella di un possibile ingresso della Boschi nell’esecutivo (circostanza tutta da verificare, quest’ultima) manda in fibrillazione i pentastellati, molti dei quali vedono come il fumo negli occhi la scalata della loro storica ‘nemica’. Per l’attuale capogruppo di Italia Viva alla Camera - che è stata ministro delle Riforme e dei Rapporti con il Parlamento all’epoca del governo Renzi e sottosegretario a Palazzo Chigi con Gentiloni - si tratterebbe di un ritorno al governo: questa volta in coabitazione con il M5S, che ha sempre avversato Boschi politicamente sin dai tempi della riforma costituzionale del 2016 e del caso Banca Etruria. Non è ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 11 gennaio 2021) Il Movimento 5teme l’ingresso di Maria Elenanel governo. Mentre si avvicina lo showdown della crisi, l’ipotesi (sempre più concreta) di un rimpasto e quella di un possibile ingresso dellanell’esecutivo (circostanza tutta da verificare, quest’ultima) manda in fibrillazione i pentastellati, molti dei quali vedono come il fumo negli occhi la scalata della loro storica ‘nemica’. Per l’attuale capogruppo di Italia Viva alla Camera - che è statadelle Riforme e dei Rapporti con il Parlamento all’epoca del governo Renzi e sottosegretario a Palazzo Chigi con Gentiloni - si tratterebbe di un ritorno al governo: questa volta in coabitazione con il M5S, che ha sempre avversatopoliticamente sin dai tempi della riforma costituzionale del 2016 e del caso Banca Etruria. Non è ...

Carmine13051963 : RT @73deva73: Non avete i coglioni. Già governare con questa qui. Porca miseria e’ vostra alleata di governo. Fate ribrezzo da quanto fate… - 73deva73 : Non avete i coglioni. Già governare con questa qui. Porca miseria e’ vostra alleata di governo. Fate ribrezzo da qu… - gemin_steven98 : RT @HuffPostItalia: I 5 stelle temono che la Boschi diventi ministro: 'Ha troppi scheletri, no grazie' - HuffPostItalia : I 5 stelle temono che la Boschi diventi ministro: 'Ha troppi scheletri, no grazie' - Karl19534688 : Crimi: i 5 Stelle non temono le elezioni -