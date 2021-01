Ho incontrato i miei alunni per strada, mi hanno detto: ‘Ci si becca in giro!’. Già, a scuola no (Di lunedì 11 gennaio 2021) “Buongiorno prof!”. Sono le sei di sera, è buio, ma alla prof si dice sempre buongiorno, anche nelle tenebre più buie. Mi volto e li vedo lì, per strada. L’istinto sarebbe quello di avvicinarmi e abbracciarli, la ragione mi impone di stare lontana il giusto. Non li vedo fisicamente da un po’, se escludiamo certi impietosi primi piani della fotocamera sfocata sui loro brufoletti adolescenti. Può essere che qualcuno sia anche più alto o forse è la mascherina che slancia, non so. “Che fate qui?” chiedo circospetta, riconoscendo almeno un terzo della mia classe nel giro di una sola occhiata. “Niente, prof, prendiamo una cosa”. E infatti hanno in mano certi bicchieroni all’americana, di quelli col coperchietto di plastica e la cannuccia che esce. I tavolini del bar sono vuoti, ma tutt’intorno alla struttura del gazebo si appoggiano con la schiena e si ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 11 gennaio 2021) “Buongiorno prof!”. Sono le sei di sera, è buio, ma alla prof si dice sempre buongiorno, anche nelle tenebre più buie. Mi volto e li vedo lì, per. L’istinto sarebbe quello di avvicinarmi e abbracciarli, la ragione mi impone di stare lontana il giusto. Non li vedo fisicamente da un po’, se escludiamo certi impietosi primi piani della fotocamera sfocata sui loro brufoletti adolescenti. Può essere che qualcuno sia anche più alto o forse è la mascherina che slancia, non so. “Che fate qui?” chiedo circospetta, riconoscendo almeno un terzo della mia classe nel giro di una sola occhiata. “Niente, prof, prendiamo una cosa”. E infattiin mano certi bicchieroni all’americana, di quelli col coperchietto di plastica e la cannuccia che esce. I tavolini del bar sono vuoti, ma tutt’intorno alla struttura del gazebo si appoggiano con la schiena e si ...

cieldhiver_ : gli atomi sono particelle che non si toccano mai ma i miei atomi hanno incontrato gli atomi di tutti gli spigoli pr… - sassolin0 : @pozzzzzzz pozz sto usando le pick up line per fare pace, ti ricordi di me? ah scusa ti ho incontrato solo nei miei sogni - glowingmeg : @punkrostini l'altro giorno ho incontrato una amica dei miei e ci ha raccontato di come sua figlia sia diventata ve… - carlottanotcool : e ho urlato ?MI SCUSI LEI È SERENA? e signori miei la ragazza si è girata e mi ha guardata sconvolta senza riconosc… - albiuno : RT @sbacantata: @MoriMrc Vuole un esempio di quante pecore ci sono?? Oggi pomeriggio sono uscita coi miei cani, passeggiavo nel bosco assol… -

Ultime Notizie dalla rete : incontrato miei Ho incontrato i miei alunni per strada, mi hanno detto: ‘Ci si becca in giro!’. Già, a scuola no Il Fatto Quotidiano Positività al Covid-19, vi raccontiamo come funziona in Inghilterra

Il Regno Unito, e l'Inghilterra in particolare, stanno affrontando il momento più duro della pandemia. A Londra gli ospedali sono ormai quasi al collasso. La cosiddetta "variante inglese" del Covid-19 ...

Ostaggi Selvaggi, ecco Tarshito e l'arte sospesa fra terra e cielo

BARI - Sicuramente sei tra i pochi prodotti pugliesi artistici da esportazione, Tarshito, nato a Corato e cresciuto altrove, foss’anche soltanto per il tuo rapporto costante con l’alterità del mondo.

Il Regno Unito, e l'Inghilterra in particolare, stanno affrontando il momento più duro della pandemia. A Londra gli ospedali sono ormai quasi al collasso. La cosiddetta "variante inglese" del Covid-19 ...BARI - Sicuramente sei tra i pochi prodotti pugliesi artistici da esportazione, Tarshito, nato a Corato e cresciuto altrove, foss’anche soltanto per il tuo rapporto costante con l’alterità del mondo.