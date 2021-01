Highlights Golden State Warriors-Toronto Raptors 106-105 | NBA 2020 2021 VIDEO

Leggi su sportface

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Glie le azioni salienti di, match della notte NBA. Sesta vittoria per i, anche se questa notte non è stata partita per Stephen Curry: il due volte MVP ha giocato una delle sue peggiori partite al tiro della carriera segnando solo due dei 16 tiri tentati, di cui 1 su 10 dalla lunga distanza per appena 11 punti. Decisivo nel finale Damion Lee, bravo a guadagnarsi e a segnare i liberi del sorpasso a 3.3 secondi dalla fine. Dall’altra parte continua il periodo nero dei canadesi, ora fermi a un record di 2-7. Non bastano 25 punti di Pascal Siakam per recuperare un deficit di 17 punti. IL RACCONTO DELLA NOTTATA SportFace.