HBO Max: confermato il revival di Sex and the City (Di lunedì 11 gennaio 2021) Hbo Max ha commissionato un revival di "Sex and the City". La serie si comporrà di 10 episodi da mezz'ora e la produzione dovrebbe iniziare per le strade di New York già nella tarda primavera di quest'anno. Chi farà parte del cast? 23 anni dopo il primo episodio, il nuovo capitolo si intitolerà 'And Just Like That' e andrà in onda con Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis, tre delle star del cast originale, co-protagonista di sfondo la New York delle mille luci, cosi' diversa dalla citta' semi-abbandonata per l'epidemia da Covid. (HBO Max) Kim Cattrall Kim Cattrall, che nella serie aveva avuto la parte della disinibita Samantha Jones, non parteciperà ai nuovi episodi che seguono le avventure di Carrie Bradshaw (la 55enne Parker), Charlotte York (Davis, 55) e Miranda Hobbes (Nixon, 54) una volta superata la soglia dei 50 anni.

