Harry e Meghan, la notizia ormai era nell’aria gia da mesi (Di lunedì 11 gennaio 2021) Se ne vanno. Dopo le denunce di offese razziste e sessiste. Dopo le accuse di essere «stalkerizzati». I Sussex Royal dicono basta con i social. Il principe William e la consorte americana Meghan Markle hanno lasciato i social network per non farvi più ritorno. Lo ha reso noto una fonte vicina ai duchi del Sussex, citata dal Sunday Times, secondo la quale la coppia è stanca della quantità «insostenibile» di insulti e offese. Harry e Meghan hanno smesso di postare sui loro profili Twitter e Facebook. E anche l'account Instagram Sussexroyal non posta contenuti da diversi. Si tratta del canale «ufficiale» della coppia, quello aperto senza autorizzazione della Regina Elisabetta un anno fa quando decisero di «lasciare» la Casa reale con relativi privilegi per trasferirsi in Nord America. La fonte - che ha dato la ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 11 gennaio 2021) Se ne vanno. Dopo le denunce di offese razziste e sessiste. Dopo le accuse di essere «stalkerizzati». I Sussex Royal dicono basta con i social. Il principe William e la consorte americanaMarkle hanno lasciato i social network per non farvi più ritorno. Lo ha reso noto una fonte vicina ai duchi del Sussex, citata dal Sunday Times, secondo la quale la coppia è stanca della quantità «insostenibile» di insulti e offese.hanno smesso di postare sui loro profili Twitter e Facebook. E anche l'account Instagram Sussexroyal non posta contenuti da diversi. Si tratta del canale «ufficiale» della coppia, quello aperto senza autorizzazione della Regina Elisabetta un anno fa quando decisero di «lasciare» la Casa reale con relativi privilegi per trasferirsi in Nord America. La fonte - che ha dato la ...

bizcommunityit : Harry e Meghan abbandonano del tutto i social media #social - GraziellaBido6 : RT @ilgiornale: Harry e Meghan non apriranno mai più alcun profilo sui social network a causa dell'odio insostenibile di cui sono vittime s… - GiornalediMonte : 10 milioni di followers ma Harry e Meghan lasciano i social - Zaffiro Magazine Giornale Online - FilippoCarmigna : Harry e Meghan, ecco quando rivedranno la Regina - FilippoCarmigna : Harry e Meghan non tornano sui social perché c'è 'troppo odio'. E no, non riusciamo a capire perché -