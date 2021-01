Guida Tv Martedì 12 gennaio 2021 (Di lunedì 11 gennaio 2021) Cosa c’è stasera in tv sui primi 9 canali? La Guida Tv Martedì 12 gennaio Rai 1ore 18.45 L’Eredità ore 20:00 Tg 1 ore 20:35 Milan – TorinoOttavi Coppa Italia ore 23:00 Porta a Porta Rai 2ore 18:50 NCIS 14×11-12 ore 20:30 Tg2 ore 21:05 Tg2 Postore 21:20 Stasera tutto è possibile ore 00:20 Magazzini Musicali Rai 3ore 20:00 Blobore 20:20 Che succ3de?ore 20:45 Un Posto Al Soleore 21:20 #Cartabianca ore 00:00 Linea Notte Canale 5ore 18.45 Caduta Libera ore 20.00 Tg5 ore 20:30 Striscia la notizia ore 21:40 Viaggio nella grande bellezzaTerza puntata ore 00:40 Tg5 Italia 1ore 19:30 CSI Miami (2 ep.)ore 21:20 L’uomo d’acciaioLa genesi di Superman, giunto sulla Terra dal pianeta Krypton ancora neonato. Cresciuto come Clark Kent, diverra’ il famoso supereroe. ore 23:30 PushAdrenalinico thriller d’azione. Un telecinetico e una chiaroveggente ... Leggi su dituttounpop (Di lunedì 11 gennaio 2021) Cosa c’è stasera in tv sui primi 9 canali? LaTv12Rai 1ore 18.45 L’Eredità ore 20:00 Tg 1 ore 20:35 Milan – TorinoOttavi Coppa Italia ore 23:00 Porta a Porta Rai 2ore 18:50 NCIS 14×11-12 ore 20:30 Tg2 ore 21:05 Tg2 Postore 21:20 Stasera tutto è possibile ore 00:20 Magazzini Musicali Rai 3ore 20:00 Blobore 20:20 Che succ3de?ore 20:45 Un Posto Al Soleore 21:20 #Cartabianca ore 00:00 Linea Notte Canale 5ore 18.45 Caduta Libera ore 20.00 Tg5 ore 20:30 Striscia la notizia ore 21:40 Viaggio nella grande bellezzaTerza puntata ore 00:40 Tg5 Italia 1ore 19:30 CSI Miami (2 ep.)ore 21:20 L’uomo d’acciaioLa genesi di Superman, giunto sulla Terra dal pianeta Krypton ancora neonato. Cresciuto come Clark Kent, diverra’ il famoso supereroe. ore 23:30 PushAdrenalinico thriller d’azione. Un telecinetico e una chiaroveggente ...

