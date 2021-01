Guardiola | “Aguero ha avuto un contatto con un positivo e sarà in isolamento qualche giorno”

Leggi su alfredopedulla

(Di lunedì 11 gennaio 2021) L'allenatore del Manchester City, Pepha parlato delle condizoni di Sergio: "Sfortunatamente è entrato incon una persona che è risultata positiva, per questo dovrà isolarsi per. È negativo, credo che anche oggi sia negativo. Il protocollo però prevede che in certi casi ci si debba isolare; in altri magari siamo acon altre persone ma continuiamo a giocare a calcio. In questo caso, sfortunatamente, non ha potuto giocare". Sulle possibili partite che salterà: "Non saprei, faremo ciò che ci dicono la società, le autorità sanitarie, la Premier League. Seguiremo le regole".