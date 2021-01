Gruppo Dema, ecco il piano di rilancio: incontro al Mise con il sottosegretario Todde (Di lunedì 11 gennaio 2021) Si è svolto oggi in videoconferenza al Ministero dello Sviluppo economico il tavolo sul Gruppo Dema, presieduto dalla sottosegretaria Alessandra Todde con i rappresentanti di azienda e sindacati, del Ministero del Lavoro, delle Regioni Campania e Puglia, dell’Inps e di Invitalia. Nel corso dell’incontro è stato ufficializzato l’accordo, siglato alla fine dello scorso mese di dicembre, con l’Inps per la rateizzazione del debito, ma anche un accordo con i soci per il rifinanziamento del Gruppo che sarà perfezionato dopo l’omologa del Tribunale di Nola. L’azienda si è inoltre impegnata ad avviare un confronto con le parti sociali a livello territoriale sulla gestione del piano industriale e occupazionale. “Quanto presentato oggi è uno snodo importante di un percorso che ha visto coinvolti ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 11 gennaio 2021) Si è svolto oggi in videoconferenza al Ministero dello Sviluppo economico il tavolo sul, presieduto dalla sottosegretaria Alessandracon i rappresentanti di azienda e sindacati, del Ministero del Lavoro, delle Regioni Campania e Puglia, dell’Inps e di Invitalia. Nel corso dell’è stato ufficializzato l’accordo, siglato alla fine dello scorso mese di dicembre, con l’Inps per la rateizzazione del debito, ma anche un accordo con i soci per il rifinanziamento delche sarà perfezionato dopo l’omologa del Tribunale di Nola. L’azienda si è inoltre impegnata ad avviare un confronto con le parti sociali a livello territoriale sulla gestione delindustriale e occupazionale. “Quanto presentato oggi è uno snodo importante di un percorso che ha visto coinvolti ...

