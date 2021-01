Grave lutto nel mondo del calcio: il suo cuore si è fermato mentre giocava (Di lunedì 11 gennaio 2021) Dramma in campo per il calciatore francese. Era in campo con alcuni suoi amici quando il suo cuore si è fermato. Maboulou (Facebook)Una vita trascorsa su un campo di calcio per Christopher Maboulou, la cui tragica scomparsa, avvenuta proprio su un campo di calcio, a 30 anni, mentre giocava con alcuni amici. Una immagine che racchiude tutta la vita del calciatore, un passato nella principale lega calcistica francese, al Bastia e al Nancy, poi le serie minori, fino alla sua ultima squadra di club l’Evian. Il ricordo commosso dei suoi ex compagni di squadra ha sconvolto ed emozionata la Francia, in un momento già di forte apprensione per tutto il paese. Un infarto, un malore, in campo si è accasciato Christopher, mentre giocava al ... Leggi su chenews (Di lunedì 11 gennaio 2021) Dramma in campo per il calciatore francese. Era in campo con alcuni suoi amici quando il suosi è. Maboulou (Facebook)Una vita trascorsa su un campo diper Christopher Maboulou, la cui tragica scomparsa, avvenuta proprio su un campo di, a 30 anni,con alcuni amici. Una immagine che racchiude tutta la vita del calciatore, un passato nella principale lega calcistica francese, al Bastia e al Nancy, poi le serie minori, fino alla sua ultima squadra di club l’Evian. Il ricordo commosso dei suoi ex compagni di squadra ha sconvolto ed emozionata la Francia, in un momento già di forte apprensione per tutto il paese. Un infarto, un malore, in campo si è accasciato Christopher,al ...

