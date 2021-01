Grande Fratello Vip, le anticipazioni sulla puntata di oggi 11 gennaio: concorrenti, ultime news (Di lunedì 11 gennaio 2021) Grande Fratello Vip, le anticipazioni puntata dell’11 gennaio 2021: concorrenti, ultime news Questa sera, lunedì 11 gennaio 2021, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la 34esima puntata del Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini alla conduzione; Pupo e Antonella Elia, nei ruoli di opinionisti in studio. Ma quali sono le anticipazioni? Cosa succederà stasera, 11 gennaio 2021? Di seguito tutte le anticipazioni nel dettaglio. anticipazioni La profonda amicizia tra Stefania Orlando e Tommaso Zorzi ha subito una battuta d’arresto. Sul rapporto tra la showgirl e l’influencer tornano ad aleggiare incomprensioni che portano a ... Leggi su tpi (Di lunedì 11 gennaio 2021)Vip, ledell’112021:Questa sera, lunedì 112021, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la 34esimadelVip. Alfonso Signorini alla conduzione; Pupo e Antonella Elia, nei ruoli di opinionisti in studio. Ma quali sono le? Cosa succederà stasera, 112021? Di seguito tutte lenel dettaglio.La profonda amicizia tra Stefania Orlando e Tommaso Zorzi ha subito una battuta d’arresto. Sul rapporto tra la showgirl e l’influencer tornano ad aleggiare incomprensioni che portano a ...

matteorenzi : Di fronte alla gravissima situazione che stiamo vivendo in Italia serve la politica: che è studiare, riflettere, pr… - matteorenzi : Vogliamo documenti scritti, non concetti vaghi. Abbiamo fatto 62 proposte: prima di dire se siamo soddisfatti o no,… - ricpuglisi : Lo ripeto: il TG1 è ragione sufficiente per chiudere l'esperienza del governo Conte 2. Cari #FacciamoRete, siete d… - vuoiC0ndurreTu : RT @selinrauhl: Alfonso ma che Grande Fratello guardi? #tzvip - Louissmouth : RT @whatareu13: @pino_cecilia opinionista del Grande Fratello subito ?? “con tutto il rispetto per i cavernicoli” ?? e dire che Cecichic gi… -